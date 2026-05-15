Jeu vidéo: "Subnautica 2" démarre fort, après l'imbroglio entre son développeur et sa maison mère

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le jeu vidéo "Subnautica 2" du studio américain Unknown Worlds a connu l'un des meilleurs démarrages de l'année avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus en douze heures, a annoncé vendredi son développeur, au coeur d'un imbroglio judiciaire avec sa maison mère Krafton.

Sorti jeudi en accès anticipé (une version encore non terminée du jeu) sur PC et Xbox Series, ce titre permet d'explorer les fonds marins d'une planète inconnue, à la nage ou à bord de divers véhicules, pour y récolter des ressources tout en affrontant la faune locale.

Le premier épisode, au concept similaire, s'était déjà écoulé à plus de 18,5 millions d'exemplaires dans le monde.

Preuve de l'engouement des joueurs: "Subnautica 2", aux graphismes plus réalistes et colorés, a rassemblé près de 467.000 joueurs en simultané sur la plateforme Steam, soit neuf fois le pic historique enregistré par le jeu original, a indiqué le studio américain dans un communiqué.

Parmi ses nouveautés, ce nouveau volet permet également d'explorer les fonds marins en coopération avec jusqu'à quatre joueurs.

Avant son lancement, il a connu un développement tourmenté, se trouvant au cœur d'un bras de fer judiciaire entre le studio et l'éditeur sud-coréen Krafton, qui a racheté Unknown Worlds en 2021 pour environ 500 millions de dollars.

En juillet 2025, l'éditeur avait licencié le PDG du studio, Ted Gill, et les deux cofondateurs, Max McGuire et Charlie Cleveland, leur reprochant le retard dans la sortie du jeu.

Un tribunal du Delaware avait toutefois ensuite estimé que ces licenciements étaient injustifiés et que l'éditeur, par certaines décisions, avait sa part de responsabilité dans ce report. Or, si "Subnautica 2" ne sortait pas en 2025, Krafton n'avait pas à verser un important bonus à son studio.

Ce dernier, à nouveau dirigé par Ted Gill, a depuis retrouvé le contrôle de son jeu et le nom de Krafton n'apparaît plus comme éditeur sur la page Steam de "Subnautica 2".

Le volet judiciaire se poursuit aux États-Unis, notamment autour du versement du bonus et du paiement d'éventuels dommages et intérêts à l'entreprise.