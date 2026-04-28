Jets de gobelets, Nainggolan insulté, adjoint entré en jeu : ce barrage d'accession en D1 belge a vrillé

Jets de gobelets, Nainggolan insulté, adjoint entré en jeu : ce barrage d'accession en D1 belge a vrillé

Qui a dit que la deuxième division belge était ennuyeuse ? Ce lundi, le Beerschot de Colin Dagba recevait le Patro Eisden de Radja Nainggolan pour le match retour des demi-finales du tour final de promotion en Jupiler Pro League. À l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul, 1 partout.

Ce retour avait donc tout pour être intense et, avec ce diable de Stijn Stijnen sur le banc des visiteurs, c’en était sûr : les supporters n’allaient pas s’ennuyer. Ça n’a pas traîné. Dès les premières secondes, les Anversois obtiennent un penalty. Brian Plat le convertit et offre l’avantage aux locaux.…

EA pour SOFOOT.com