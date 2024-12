Jesús Navas : il est retraité le divin enfant

Un hommage grandiose pour un homme timide. Retraité des terrains ce week-end, le joueur le plus capé de l'histoire du Séville FC aura traversé 20 ans de carrière avec seulement deux clubs, incarnant mieux que quiconque l'idée que le foot est aussi un jeu de service. Au service des autres.

« Je suis fier de servir. Les dorures, je m’en fous. » Michel Barnier l’a dit, Jesús Navas l’a fait. L’Andalou a officiellement disputé sa dernière rencontre en professionnels contre le Real Madrid ce dimanche, clôturant une carrière faite d’aller-retours dans son couloir droit. Une semaine après avoir été décoré par le Séville FC, le lapin Duracell de Los Palacios y Villafranca, sa ville natale située à 33 bornes du stade Ramón-Sánchez-Pizjuán, a traversé une dernière haie d’honneur au Bernabéu, en mémoire à une vie de footballeur démarrée en novembre 2003, à 18 ans et deux jours. Il a été enlacé par tout le monde, s’est fait offrir par Luka Modrić un maillot dédicacé du Real, qui a montré qu’il savait reconnaître les grands de ce monde. Un grand par le palmarès – Ligue des nations inclue – mais aussi par l’amour de l’aile. Un joueur de service.

Les yeux dans le blues

Jesús Navas, il faut le voir. Des yeux d’un bleu hypnotique, un léger bouc brun et un léger exogyrisme, cette démarche pieds ouverts caractéristique de son attrait pour les centres. « Les deux dernières minutes, je ne voyais rien, je regardais le sol en me rappelant tous les moments que j’ai vécus, la joie que j’ai donnée à mon Séville et à mon équipe nationale, racontait-il ce dimanche. Il y a des jours comme celui-ci où l’on reçoit tellement d’amour qu’on se lâche. Je pars avec la tranquillité d’avoir tout donné et d’avoir rendu heureux tant de gens. » …

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com