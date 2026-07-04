Jesse Marsch affirme que le Canada était la meilleure équipe
Au moins, il ne peut pas revendiquer la possession, lui. Le Canada a réussi une belle première période dans son huitième de finale de Coupe du monde face au Maroc. Malheureusement pour eux, les Canucks ne sont pas parvenus à faire la différence, avant d’être punis au retour des vestiaires . Une élimination qui laissera forcément des regrets au vu du scénario. Le sélectionneur Jesse Marsch a affirmé au coup de sifflet final que ses joueurs « ont été malheureux, car nous n’avons pas été là en deuxième mi-temps » .
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