Jesse Lingard surpris par la passion au Brésil

Après Jlingz , bientôt Jessinho . Arrivé en mars dernier, Jesse Lingard a inscrit son premier but sous les couleurs du Corinthians. Dans un entretien accordé à la BBC, l’international anglais est revenu sur son adaptation : « Je veux apprendre le portugais. Le coréen était très difficile. J’ai appris quelques mots, mais j’ai l’impression qu’ici je pourrais vraiment apprendre la langue. »

Fou : les supporters parlent aux joueurs !

Après son passage de deux ans au FC Séoul, Lingard poursuit sa drôle de carrière aux côtés de Memphis Depay. Une adaptation éclair en terre brésilienne pour Lingard, qui découvre une toute nouvelle relation entre les joueurs et les supporters : « Je n’avais jamais vécu ça auparavant. Les supporters qui viennent au centre d’entraînement… qui nous parlent. On voit à quel point ils sont passionnés par notre réussite et notre victoire. » En parlant de victoire, le Corinthians enchaîne son sixième succès d’affilée et peut espérer se qualifier à la Copa Sudamericana.…

AR pour SOFOOT.com