Une bonne nouvelle pour le PSG avant le Bayern
Un groupe parisien au complet
Une bonne nouvelle qui devrait définitivement compléter le groupe de Luis Enrique. Aucun joueur ne manque à l’appel côté PSG puisque le club de la capitale a enregistré l es retours de Fabian Ruiz puis de Nuno Mendes contre Angers. Luis Enrique aura l’occasion de confirmer cela lors de la conférence de presse du PSG, ce lundi après-midi. Du côté des Bavarois, Raphael Guerreiro est d’ores et déjà forfait pour la double confrontation.
Vitilà.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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