Un joueur de district dans le Tarn-et-Garonne touché par un feu d’artifice

Un match festif, mais pas pour la fête. Le sublime football amateur nous réserve toujours des surprises. Ce samedi dans le Tarn-et-Garonne, un match de D1 a été interrompu après le jet d’un feu d’artifice sur un joueur . La rencontre opposait Meauzac et les Jeunes Espoirs Montalbanais, deux équipes du haut de tableau de D1 départemental, avec à la clé une montée en Régional 3. Le joueur de Meauzac ayant été blessé, la rencontre n’est pas allée à son terme.

Pour le meilleur et pour le pyro

Comme le révèle La Dépêche du Midi, le match était suivi par un groupe de supporters plutôt virulent en bord de terrain. Tout a débordé lorsqu’un joueur de Meauzac a été expulsé après un second carton jaune. Aussitôt, les supporters ont dirigé un feu d’artifice en direction du joueur. Acte volontaire ou non, peu importe : le joueur de Meauzac est sorti du terrain, le short brûlé et la cuisse touchée.…

AR pour SOFOOT.com