Jack Grealish aurait été aperçu en train de dormir dans un bar de Manchester
Jack Daniel Grealish. Alors qu’Everton s’inclinait ce samedi sur le terrain de West Ham (2-1), Jack Grealish, lui, n’aura certainement aucun souvenir du match. L’Anglais aurait été aperçu dans un bar de Manchester avec des amis , rapporte le Sun . Après une après-midi festive, Grealish se serait endormi . « Ses amis ont essayé de le réveiller… L’alcool a dû avoir raison de lui », rapporte un témoin pour le média britannique.
Jack Grealish in Manchester yesterday afternoon😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/uBKJrQFGn1…
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