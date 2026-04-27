Le gardien de Saragosse s'excuse après son coup de poing

Quand la Brute devient le Bon. Esteban Andrada, le gardien de but de Saragosse, a pris la parole après avoir envoyé une patate à Jorge Pulido , le capitaine de Huesca lors de la confrontation entre leurs équipes en Liga 2, ce dimanche.

Quelques heures plus tard, l’Argentin de 35 ans s’est excusé de son geste dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Saragosse : « Honnêtement, je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé. Cela donne une mauvaise image du club, des supporters et d’un professionnel comme moi. C’était une situation limite où j’ai perdu le contrôle et j’ai réagi ainsi, mais je le regrette profondément et je ne le referai pas. Je sais que je suis une personnalité publique, un professionnel avec de nombreuses années d’expérience, et tout ce que je peux faire, c’est présenter mes excuses à Jorge Pulido car nous sommes collègues. J’assumerai les conséquences devant la ligue. Je serai à leur disposition si elle souhaite que je m’explique. » …

CT pour SOFOOT.com