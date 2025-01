Jesse Lingard met fin à sa marque de mode à cause d'un endettement

Rappelez à Jesse Lingard qu’il n’est pas Pharrell WIlliams

Ce jeudi, J esse Lingard a officiellement fermé boutique, comme le rapporte The Sun. L’ancien de Manchester United s’était lancé dans le fashion design en lançant sa marque de vêtements en son nom, JLingz Ltd, en juillet 2018 à la veille de la demi-finale de Coupe du monde (perdue) contre la Croatie. Six ans plus tard, l’entreprise a accumulé 276 883 livres de dettes , forçant donc son propriétaire à la placer en liquidation volontaire.…

BGC pour SOFOOT.com