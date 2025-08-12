 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jess Carter revient sur le racisme dont elle a été victime pendant l’Euro
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 11:49

Jess Carter revient sur le racisme dont elle a été victime pendant l’Euro

Jess Carter revient sur le racisme dont elle a été victime pendant l’Euro

Les actes de racisme dans le monde football continuent, encore.

Jess Carter a vécu un Euro 2025 pour le moins compliqué. Malgré une place de titulaire lors de la victoire en finale face à l’Espagne, la défenseuse centrale des Lionesses gardera un souvenir mitigé (c’est un euphémisme) de sa campagne, marquée par les insultes racistes dont elle a été l’objet sur les réseaux sociaux . Dans un entretien à ITV, la joueuse du Gotham FC est revenue sur cet épisode bien trop récurrent dans le monde du foot.…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank