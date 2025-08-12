Jess Carter revient sur le racisme dont elle a été victime pendant l’Euro

Les actes de racisme dans le monde football continuent, encore.

Jess Carter a vécu un Euro 2025 pour le moins compliqué. Malgré une place de titulaire lors de la victoire en finale face à l’Espagne, la défenseuse centrale des Lionesses gardera un souvenir mitigé (c’est un euphémisme) de sa campagne, marquée par les insultes racistes dont elle a été l’objet sur les réseaux sociaux . Dans un entretien à ITV, la joueuse du Gotham FC est revenue sur cet épisode bien trop récurrent dans le monde du foot.…

ARM pour SOFOOT.com