information fournie par So Foot • 26/02/2025 à 12:43

Jérémy Stinat sort du silence après Auxerre-OM

La parole est à Jérémy Stinat.

Dans l’œil du cyclone depuis le craquage de Pablo Longoria, l’arbitre s’est confié dans les colonnes de L’Équipe . Il a exprimé sa volonté de continuer à exercer dès le week-end suivant et de passer outre l’affaire : « C’était un souhait d’être sur un match dès le week-end prochain (…) Je me sens totalement en capacité de le faire, comme j’étais en capacité d’arbitrer à Auxerre, malgré tout ce qui s’est dit dans la semaine. Comme quelqu’un qui est tombé de cheval, il faut tout de suite remonter dessus. Je suis vraiment confiant et en pleine possession de mes moyens. » …

