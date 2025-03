information fournie par So Foot • 12/03/2025 à 00:50

Jérémy Ménez et des Français ont été virés d'Anfield en plein match

Ils ont porté chance au PSG.

Présents au milieu des supporters de Liverpool pour assister à la qualification du PSG en quarts de finale de Ligue des champions, l’ancien Parisien Jérémy Ménez et un groupe de Français ont été obligés de quitter les tribunes d’Anfield pendant la deuxième mi-temps de Liverpool-PSG. En première période, ils avaient célébré le but d’Ousmane Dembélé et ont attiré quelques critiques de la part des supporters des Reds, qui ont alerté les stadiers. Ces derniers leur ont alors demandé de partir, vers la 65 e minute de jeu.…

UL pour SOFOOT.com