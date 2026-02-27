Jérémy Mathieu raconte ses galères

Copain d’avant. C’est un peu ce que l’on se dit en voyant Jérémy Mathieu, aujourd’hui retraité. Invité de l’émission Safe play sur beIN Sports, l’ancien défenseur est en effet revenu sur son éloignement des terrains de football et l’isolement – puis la dépression – qui en ont découlé. Une période difficile, que Loïc Loval-Landré (ancien camarade de centre de formation à Sochaux) lui a finalement permis de traverser en lui trouvant un poste de vendeur au magasin magasin Intersport de Plan-de-Campagne, en périphérie marseillaise : « Il savait que je voulais sortir un peu de la maison, cela faisait un moment que je ne faisais plus rien. En discutant il m’a dit : Il y a ce poste qui se libère. » L’occasion de retrouver une « vie sociale » ajoute l’intéressé, toujours en rémission.

« C’est justement pour ça Intersport, j’ai pas mal de soucis, c’est en procès » Jérémy Matthieu sur son travail à Intersport pic.twitter.com/OGPnVWETiU…

AB pour SOFOOT.com