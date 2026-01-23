Jérémy Jacquet, le dilemme de Rennes et du foot français

L’Angleterre, notamment Chelsea, fait les yeux doux à Jérémy Jacquet, au cœur d’un petit feuilleton cet hiver. Si le défenseur de 20 ans est attendu sur la pelouse du Roazhon Park contre Lorient ce samedi, le Stade rennais peine toujours à allier formation et ambition, encore plus dans le contexte économique actuel du foot français.

Qu’est-ce qui sépare un simple match de Ligue 2 au Moustoir d’un derby dans l’élite contre Lorient, sous les projecteurs et face à l’intérêt d’un cador de Premier League ? Un an tout pile, quasiment jour pour jour, pourrait répondre Jérémy Jacquet. Le 25 janvier 2025, un samedi soir, le défenseur disputait son dernier match avec Clermont, où il était prêté, dans la peau d’un 12 e de deuxième division avec une défaite (3-2) et un but de la tête pour ses adieux. Il était alors rappelé par le Stade rennais, son club formateur, lâchant une indemnité pour récupérer le joueur et renforcer en urgence une défense à la rue.

Nous voilà en janvier 2026 et le joueur a déjà pris une autre dimension. De retour de suspension et après deux semaines sans jouer, Jacquet retrouve le Roazhon Park et Lorient, pour un autre samedi soir, sans que l’on ne sache encore si cela sera sa dernière apparition sous le maillot rennais. Le double J est dans le viseur de Chelsea, qui aimerait ajouter le défenseur prometteur à son effectif colossal dès cet hiver. Au milieu, le club breton se retrouve face à la réalité économique du foot français et un dilemme : s’assurer une sécurité financière ou profiter un peu plus longtemps de la qualité de sa formation pour essayer de réaliser ses ambitions.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com