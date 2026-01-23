 Aller au contenu principal
Des nouvelles de Frédéric Guilbert
23/01/2026

Libre, il est libre ! À Lecce depuis son départ de Strasbourg en 2024 sans indemnité de transfert, Frédéric Guilbert va encore une fois pouvoir s’engager gratuitement dans un nouveau club : mis à l’écart du groupe professionnel avant de le réintégrer grâce à l’intervention de son avocat, le défenseur a résilié son contrat .

Merci 🙏🏽 pic.twitter.com/Zgvi4WRYjE…

FC pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank