Des nouvelles de Frédéric Guilbert
Libre, il est libre ! À Lecce depuis son départ de Strasbourg en 2024 sans indemnité de transfert, Frédéric Guilbert va encore une fois pouvoir s’engager gratuitement dans un nouveau club : mis à l’écart du groupe professionnel avant de le réintégrer grâce à l’intervention de son avocat, le défenseur a résilié son contrat .
Merci 🙏🏽 pic.twitter.com/Zgvi4WRYjE…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
