OM-Lens, le match le plus frisson de la saison

Un leader lensois (avant cette journée) épatant et très solide, l’OM en quête de régularité, un match couperet et la chaleur du Vélodrome : tout est réuni pour un samedi soir de gala pour le foot et la Ligue 1.

À l’orée de cette saison 2025-2026, il n’y avait rien d’incongru à annoncer qu’un Marseille-Lens pouvait avoir une bonne gueule de choc de Ligue 1. Pour l’Europe, tout du moins. D’un choc entre deux équipes du top 3, cela était un peu plus osé. Cela en partie parce que la première partie de saison des Sang et Or a quelque chose d’exceptionnel et qu’ils étaient peu à leur prédire un tel destin fin janvier. Sauf qu’aujourd’hui, c’est bien Lens, leader avant cette journée, qui se déplacera à Marseille, troisième, pour un match pivot dans la course au titre.

Un choc, un vrai

Dans un championnat qui manque de suspense et qui semble promis au Paris Saint-Germain chaque saison, voir les Lensois trôner à la première place après 18 journées a quelque chose de rafraîchissant. Voir les Marseillais relégués à huit points a de son côté quelque chose d’un poil décevant, mais rajoute un peu de sel au choc. Une défaite à la maison et voilà que l’OM se mettrait à regarder dans le rétro et pourrait presque déjà commencer à oublier les deux premières places. Pour Lens, c’est l’occasion de continuer à mettre la pression sur le PSG et d’affirmer ses ambitions, avant l’autre grand moment, espérons-le, de cette deuxième partie de championnat mi-avril avec la réception des Parisiens.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com