 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OM-Lens, le match le plus frisson de la saison
information fournie par So Foot 24/01/2026 à 01:25

OM-Lens, le match le plus frisson de la saison

OM-Lens, le match le plus frisson de la saison

Un leader lensois (avant cette journée) épatant et très solide, l’OM en quête de régularité, un match couperet et la chaleur du Vélodrome : tout est réuni pour un samedi soir de gala pour le foot et la Ligue 1.

À l’orée de cette saison 2025-2026, il n’y avait rien d’incongru à annoncer qu’un Marseille-Lens pouvait avoir une bonne gueule de choc de Ligue 1. Pour l’Europe, tout du moins. D’un choc entre deux équipes du top 3, cela était un peu plus osé. Cela en partie parce que la première partie de saison des Sang et Or a quelque chose d’exceptionnel et qu’ils étaient peu à leur prédire un tel destin fin janvier. Sauf qu’aujourd’hui, c’est bien Lens, leader avant cette journée, qui se déplacera à Marseille, troisième, pour un match pivot dans la course au titre.

Un choc, un vrai

Dans un championnat qui manque de suspense et qui semble promis au Paris Saint-Germain chaque saison, voir les Lensois trôner à la première place après 18 journées a quelque chose de rafraîchissant. Voir les Marseillais relégués à huit points a de son côté quelque chose d’un poil décevant, mais rajoute un peu de sel au choc. Une défaite à la maison et voilà que l’OM se mettrait à regarder dans le rétro et pourrait presque déjà commencer à oublier les deux premières places. Pour Lens, c’est l’occasion de continuer à mettre la pression sur le PSG et d’affirmer ses ambitions, avant l’autre grand moment, espérons-le, de cette deuxième partie de championnat mi-avril avec la réception des Parisiens.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • netflix (Crédit: John-Mark Smith / Pexels)
    l'ascension en solo du plus haut bâtiment de Taïwan est reportée en raison des conditions météorologiques
    information fournie par Reuters 24.01.2026 03:13 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Lemauvais temps a contraintsamedi l'alpiniste américain Alex Honnold à reporter son ascension ... Lire la suite

  • Des nouvelles de Frédéric Guilbert
    Des nouvelles de Frédéric Guilbert
    information fournie par So Foot 23.01.2026 23:10 

    Libre, il est libre ! À Lecce depuis son départ de Strasbourg en 2024 sans indemnité de transfert, Frédéric Guilbert va encore une fois pouvoir s’engager gratuitement dans un nouveau club : mis à l’écart du groupe professionnel avant de le réintégrer grâce à l’intervention ... Lire la suite

  • Les Parisiens s'imposent à Auxerre grâce à un but de Bradley Barcola, sur un service d'Ousmane Dembélé, le 23 janvier 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Ligue 1: le PSG s'en sort difficilement à Auxerre
    information fournie par AFP 23.01.2026 22:48 

    Trois jours après la défaite (2-1) au Sporting Lisbonne en Ligue des champions et avant le match décisif contre Newcastle, le PSG, largement remanié, a battu difficilement le relégable Auxerre (1-0) vendredi, sans chasser totalement les doutes. Paris n'impressionne ... Lire la suite

  • Menée de deux buts, l'Inter renverse tout... en huit minutes !
    Menée de deux buts, l'Inter renverse tout... en huit minutes !
    information fournie par So Foot 23.01.2026 22:44 

    Inter 6-2 Pise Buts : Zielinski (39 e ), Martinez (41 e ), Esposito (45 e +2), Dimarco (82 e ), Bonny (86 e ) et Mkhitaryan (90 e +3) pour l’Inter // Moreo (11 e et 23 e ) pour Pise Mais qu’est-ce que c’est que cette première période ? À l’occasion de la 22 e journée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank