Jérémie Boga quitte Nice pour la Juventus

C’est ce que l’on appelle une exfiltration. Éloigné des terrains depuis fin novembre et les incidents avec les supporters niçois, Jérémie Boga a trouvé une porte de sortie avant la fin de ce mercato d’hiver . Désireux de quitter la Côte d’Azur après ce triste épisode, l’attaquant ivoirien est prêté jusqu’à la fin de saison à la Juventus, un accord assorti d’une option d’achat estimée à cinq millions d’euros.

l'OGC Nice annonce le prêt de Jeremie Boga à la @juventusfc ⤵︎…

TB pour SOFOOT.com