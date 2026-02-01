Jérémie Boga quitte Nice pour la Juventus
C’est ce que l’on appelle une exfiltration. Éloigné des terrains depuis fin novembre et les incidents avec les supporters niçois, Jérémie Boga a trouvé une porte de sortie avant la fin de ce mercato d’hiver . Désireux de quitter la Côte d’Azur après ce triste épisode, l’attaquant ivoirien est prêté jusqu’à la fin de saison à la Juventus, un accord assorti d’une option d’achat estimée à cinq millions d’euros.
l'OGC Nice annonce le prêt de Jeremie Boga à la @juventusfc ⤵︎…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer