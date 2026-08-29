Ce que Rayan Cherki a dit à son entraîneur pour rester sur le terrain

Ce que Rayan Cherki a dit à son entraîneur pour rester sur le terrain

On a failli ne pas l’avoir, ce doublé. Discret en première période sur la pelouse de Crystal Palace, Rayan Cherki était sur le point de céder sa place dès le repos . Mais ça, c’était avant qu’il ne parvienne à convaincre Enzo Maresca de lui laisser quelques minutes supplémentaires. « Je n’étais pas satisfait de ma première mi-temps, et encore moins de voir le coach envoyer un joueur s’échauffer pour me remplacer , confiait-il après coup à Canal+. Avant d’ajouter, fidèle à son franc-parler : Je lui ai dit laisse-moi cinq minutes, et il n’y aura plus besoin de faire le changement. »

Embed t.co…

TB pour SOFOOT.com