Jeffrey Gundlach, de DoubleLine, estime que les obligations à long terme devraient connaître une nouvelle vague de ventes si la Fed maintient ses taux inchangés

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(Correction du titre: “obligations à long terme” au lieu de “rendements à long terme”)

* Le taux des fonds fédéraux devrait être supérieur de 50 points de base, estime un investisseur obligataire

* Le rendement américain à 2 ans et le taux des fonds fédéraux ne sont pas synchronisés, affirme Gundlach

* Les rendements des bons du Trésor américain pourraient continuer à augmenter, ajoute-t-il

par Gertrude Chavez-Dreyfuss

Jeffrey Gundlach, investisseur obligataire influent, a déclaré mardi que si la Réserve fédérale maintenait ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, allant à l’encontre des attentes du marché, cela pourrait déclencher une nouvelle hausse des rendements des bons du Trésor à long terme et aggraver la chute historique du marché obligataire.

Gundlach, directeur général de DoubleLine Capital, a déclaré lors d’une webconférence que les cours du marché laissaient entrevoir environ 60 % de probabilité d’une hausse des taux, mais qu’il “penchait plutôt contre” cette issue, invoquant des doutes quant à la volonté de la Fed d’agir malgré une inflation soutenue et des indicateurs d’activité résilients.

“Le taux des fonds fédéraux devrait probablement être supérieur d’environ 50 points de base à son niveau actuel, compte tenu du niveau du rendement des bons du Trésor à 2 ans ”, a-t-il déclaré, soulignant que le taux directeur est à nouveau “en décalage” avec la partie courte de la courbe, bien que de manière moins marquée qu’en 2022.

Mardi, le taux des fonds fédéraux s’établissait à 3,63%, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans s’élevait à 4,998% US2YT=RR .

L'écart inhabituellement important entre le rendement des bons du Trésor à 2 ans et le taux des fonds fédéraux actuel suggère que les investisseurs parient que la politique monétaire actuelle de la Fed ne suffira pas à contenir l'inflation et que les taux à court terme devront rester plus élevés — ou augmenter — au cours des deux prochaines années.

Si la Fed maintient sa politique inchangée, Gundlach s'attend à ce que les investisseurs poussent les rendements à long terme à la hausse en réaction.

“Mais si elle procède à une hausse des taux d’intérêt, alors le marché obligataire restera peut-être à peu près au niveau où il se trouve actuellement”, a-t-il déclaré.

Gundlach a fait valoir que les bons du Trésor américains à 30 ans restaient structurellement vulnérables après une réévaluation massive, passant d’un plus bas de 2020 à environ 5,25% mardi. Ce mouvement a déjà entraîné des pertes comptables de “plus de 50%” sur les obligations à long terme, a-t-il précisé, mais l’absence de tout retracement significatif suggère que la voie de la moindre résistance passe toujours par une hausse des rendements.

“Si l’on observe une hausse des taux de près de 500 points de base et que le marché ne parvient pas à rebondir, cela signifie généralement que le prochain mouvement sera une poursuite de la tendance haussière”, a-t-il déclaré, réitérant sa recommandation d’éviter les bons du Trésor à long terme “partout dans le monde développé”.

Il a ajouté que certains fonds DoubleLine continuaient de détenir des positions courtes nettes sur les obligations américaines à 30 ans, une stratégie qui a “plutôt bien fonctionné” ces dernières années.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans évolue près de son plus haut niveau depuis octobre 2023, tandis que la dernière vague de ventes a propulsé les rendements à 30 ans à leur plus haut niveau depuis 2007.

Gundlach a attribué cette vague de ventes d’obligations à un mélange toxique entre une émission budgétaire américaine massive et une offre d’obligations d’entreprises en forte hausse, en particulier de la part d’émetteurs liés à l’IA, affirmant que les marchés “ont du mal à digérer ce volume de titres”.

Il a averti que des rendements réels structurellement plus élevés, des pressions inflationnistes persistantes et d’importants déficits laissaient présager une période prolongée de primes de terme élevées.

Dans ce contexte, Gundlach privilégie les titres à revenu fixe de courte durée, la dette des marchés émergents en monnaie locale et les actifs réels par rapport aux bons du Trésor à longue échéance, se positionnant en prévision d’un nouvel affaiblissement des taux à long terme si la Fed venait à nouveau à prendre du retard sur la courbe.