Jean-Pierre Rivère rejoint la liste d’Éric Ciotti pour les municipales à Nice
Joue la comme Aulas.
L’ancien président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, change de terrain pour rejoindre la pelouse politique. Ce lundi, lors d’une conférence de presse à l’Hôtel Boscolo, il a été officialisé sur la liste UDR-RN d’Éric Ciotti pour les municipales de 2026 à Nice. Et attention, ce n’est pas pour faire de la figuration, Rivère est promis à devenir premier adjoint si la liste l’emporte selon France Info.…
SF pour SOFOOT.com
