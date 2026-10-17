Jean-Pierre Papin sort la sulfateuse contre Ali Zarrak

Rap contenders . Dans une interview accordée à L’Equipe , Jean-Pierre Papin s’est longuement confié sur son enfance difficile, la maladie de sa fille Emily ainsi que sur sa trajectoire comme footballeur et entraîneur. Un an après avoir quitté son poste d’entraîneur de la réserve olympienne, JPP n’a pas hésité à égratigner Ali Zarrak , devenu responsable du scouting en Île-de-France depuis le début de la saison, qu’il désigne comme la cause principale de son départ.

Harcèlement et menaces

« Je repars une deuxième année et arrive une personne responsable de la Pro 2. C’est le début de la catastrophe, relate le ballon d’or 1991 . Ce monsieur décide de tout. Qui doit jouer, ou pas, qui punir, ou pas. Il ne comprend rien au football, mais il a ses prérogatives. J’ai alerté dix fois Pablo, il m’a promis dix fois de s’en occuper, rien n’a changé. Il sapait complètement mon autorité. J’ai vécu du harcèlement moral pendant un an et demi. » …

LB pour SOFOOT.com