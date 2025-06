Jean-Pierre Caillot s'excuse auprès des supporters

Faute avouée à moitié pardonnée ?

Relégué en Ligue 2 à l’issue d’une saison très loin de ses attentes, le Stade de Reims va mal. Quelques semaines après le barrage perdu contre Metz, le président du club Jean-Pierre Caillot a décidé de prendre la parole via les médias du club pour s’expliquer auprès des supporters . « On n’avait jamais eu autant de public à Delaune et c’est une déception pour eux que l’équipe n’ait pas répondu présente, que la fébrilité qui a habité nos joueurs, notamment sur les derniers matchs, et qui a fait qu’on a fait des mauvaises prestations » , a-t-il assuré dans un entretien qui sera publié en intégralité ce dimanche à 11h et dans lequel il « jure de dire la vérité, toute la vérité » .…

TB pour SOFOOT.com