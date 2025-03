information fournie par So Foot • 01/03/2025 à 15:34

Jean-Philippe Mateta sorti sur civière

L’image est terrible.

Oui, il est possible de toucher le ballon en premier et de prendre un carton rouge tout de même sans que cela soit scandaleux. C’est ce qui est arrivé au portier de Millwall, Liam Roberts au bout de 8 minutes du huitième de finale de FA Cup de son club contre Crystal Palace. La raison de ce rouge ? Une sortie totalement folle du gardien qui dégage du pied le cuir juste devant Jean-Philippe Mateta avant d’envoyer son crampon sur la tête de ce dernier. Un choc d’une immense violence qui a obligé l’ancien buteur de l’OL à sortir du terrain sur civière et sous assistance respiratoire.…

SO pour SOFOOT.com