Jean-Philippe Mateta a pu s'expliquer avec Wilfried Zaha
Les copains d’accord.
Après le malentendu provoqué par une réponse dans une interview du néo-international français, Jean-Philippe Mateta et Wilfried Zaha ont enfin pu s’expliquer. Si le joueur de Charlotte FC reprochait à JP d’avoir déformé une anecdote liée à l’ambition de jouer un jour pour l’équipe de France, l’attaquant de Crystal Palace a clarifié la situation ce mercredi en conférence de presse : « On a discuté, tout va bien avec lui. » …
KM pour SOFOOT.com
