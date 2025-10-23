 Aller au contenu principal
Jean-Philippe Mateta a pu s'expliquer avec Wilfried Zaha
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 16:40

Les copains d’accord.

Après le malentendu provoqué par une réponse dans une interview du néo-international français, Jean-Philippe Mateta et Wilfried Zaha ont enfin pu s’expliquer. Si le joueur de Charlotte FC reprochait à JP d’avoir déformé une anecdote liée à l’ambition de jouer un jour pour l’équipe de France, l’attaquant de Crystal Palace a clarifié la situation ce mercredi en conférence de presse : « On a discuté, tout va bien avec lui. »

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
