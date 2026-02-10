Jean-Philippe Mateta a pris une décision en vue du Mondial 2026

The Decision. Après avoir consulté trois spécialistes médicaux, Jean-Philippe Mateta devait en rencontrer un quatrième avant de faire un choix concernant son genou. Verdict : le buteur de Crystal Palace va finalement ménager sa jambe . La piste de l’opération est donc écartée et, selon Le Parisien , cette décision s’expliquerait par l’envie du Français de disputer la Coupe du monde, ce qu’une opération aurait fortement compromis.

Problème : anticipant le départ de son joueur vers l’AC Milan, Crystal Palace a envoyé 55 millions d’euros sur Jörgen Strand Larsen . Finalement, Mateta a raté sa visite médicale, Milan ne voulant pas prendre de risque avec la blessure du joueur. Aujourd’hui, le club londonien se retrouve avec deux buteurs, sans compter Evann Guessand, prêté par Aston Villa. À qui reviendra la place de titulaire ?…

EA pour SOFOOT.com