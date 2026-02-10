Une influenceuse raconte avoir reçu des messages de footballeurs à l'âge de 14 ans

Quand des hommes se croient tout permis. Le 4 février dernier, l’influenceuse, actrice, mannequin et vidéaste française, Paola Locatelli a expliqué dans son podcast Sipsters avoir reçu des messages de footballeurs alors qu’elle n’avait encore que 14 ans .

« Quand j’avais 14-15 ans, je ne me rendais pas compte à quel point j’étais hypersexualisée par les hommes. Je me faisais DM par tous les footballeurs, même des acteurs… » , raconte-t-elle. Aujourd’hui âgée de 21 ans, l’influenceuse revient sur cette période et ajoute qu’elle peut « tuer des carrières » car ces personnes « étaient des pédophiles ». …

