Une offre XXL à venir de Manchester City pour un milieu de terrain anglais ?

Une offre XXL à venir de Manchester City pour un milieu de terrain anglais ?

Un nouveau flop annoncé sur le marché des transferts ? Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo , Manchester City serait prêt, pour la première fois depuis le transfert de Jack Grealish, à dépenser plus de 100 millions d’euros pour un joueur. La cible se nomme Elliot Anderson, milieu de terrain anglais âgé de 23 ans .

Sous contrat avec Nottingham Forest jusqu’en 2029, Anderson aurait également suscité l’intérêt du Bayern, de Liverpool et de Manchester United. Une concurrence qui fait logiquement grimper les enchères, au point que les Citizens seraient disposés à formuler une offre avoisinant les 115 millions d’euros . Nottingham avait déjà déboursé 41 millions d’euros à l’été 2024 pour le recruter en provenance de Newcastle, où il avait été formé.…

JE pour SOFOOT.com