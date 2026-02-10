Michele Kang s'intéresse à un nouveau club

Encore un autre. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo , Michele Kang, la présidente de l’Olympique lyonnais, serait en passe de s’offrir un nouveau club féminin espagnol pour sa multipropriété.

L’Américaine de 66 ans dirige la section féminine de l’OL Lyonnes depuis 2023, mais est à la tête de deux autres clubs féminins à travers le monde : le Washington Spirit aux États-Unis et le London City Lionesses depuis décembre 2023.…

AR pour SOFOOT.com