Jean-Paul Rouve : « Aujourd’hui, les footballeurs sont les personnages les plus emblématiques »

À l’affiche du Bourgeois gentilhomme au théâtre Antoine, Jean-Paul Rouve interprète un homme riche cherchant à s’élever au rang de noble, tout en se laissant berner par son entourage. Une histoire qui n’est pas sans rappeler certaines mésaventures vécues par des footballeurs, eux aussi nouveaux riches parfois entourloupés par leurs proches. Connu dans toute la France pour son rôle de Jeff Tuche, encore un nouveau riche, l’acteur se confie sur sa non-passion pour le football, tout en distillant quelques conseils pour éviter... de devenir Premier ministre.

Quel est votre rapport avec le football, qu’il soit en club ou en sélection ?

Je n’y connais rien. Je ne regarde que quand il y a la Coupe du monde ou la Coupe d’Europe, parce que c’est amusant d’être avec les copains. Mais souvent, je ne connais pas la moitié des joueurs. J’en connais quelques-uns, bien sûr : Mbappé et tout ça, je les connais. Et puis là, j’ai regardé un peu quand il y a eu le PSG. Et par exemple, le PSG, je sais qu’ils sont champions, mais je ne sais même pas de quoi.…

Propos recueillis par Victor Foenkinos pour SOFOOT.com