Jean-Paul Rouve : « Aujourd’hui, les footballeurs sont les personnages les plus emblématiques »
À l’affiche du Bourgeois gentilhomme au théâtre Antoine, Jean-Paul Rouve interprète un homme riche cherchant à s’élever au rang de noble, tout en se laissant berner par son entourage. Une histoire qui n’est pas sans rappeler certaines mésaventures vécues par des footballeurs, eux aussi nouveaux riches parfois entourloupés par leurs proches. Connu dans toute la France pour son rôle de Jeff Tuche, encore un nouveau riche, l’acteur se confie sur sa non-passion pour le football, tout en distillant quelques conseils pour éviter... de devenir Premier ministre.

Quel est votre rapport avec le football, qu’il soit en club ou en sélection ?

Je n’y connais rien. Je ne regarde que quand il y a la Coupe du monde ou la Coupe d’Europe, parce que c’est amusant d’être avec les copains. Mais souvent, je ne connais pas la moitié des joueurs. J’en connais quelques-uns, bien sûr : Mbappé et tout ça, je les connais. Et puis là, j’ai regardé un peu quand il y a eu le PSG. Et par exemple, le PSG, je sais qu’ils sont champions, mais je ne sais même pas de quoi.…

Propos recueillis par Victor Foenkinos pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
  • Carton plein pour les équipes anglaises, le Bayern renoue avec le succès
    Carton plein pour les équipes anglaises, le Bayern renoue avec le succès
    information fournie par So Foot 16.10.2025 23:43 

    Une soirée sans matchs nuls. À l’instar de la journée de mercredi, les quatre rencontres du jour ont sacré un vainqueur. Une soirée qui a une nouvelle fois fait étal du talent des écuries anglaises. Si Chelsea a montré la voie mercredi soir face au Paris FC (4-0), ... Lire la suite

  • Kang-in Lee élu meilleur joueur asiatique de l'année 2025
    Kang-in Lee élu meilleur joueur asiatique de l'année 2025
    information fournie par So Foot 16.10.2025 23:16 

    Le meilleur remplaçant. À l’occasion des AFC Awards, le Parisien Kang-in Lee a été sacré meilleur joueur international asiatique de l’année 2025 , une première pour un joueur du PSG. Avec un bilan de 49 matchs toutes compétitions confondues, pour sept buts et six ... Lire la suite

  • Le Real Madrid s'est baladé face au Paris Saint-Germain
    Le Real Madrid s'est baladé face au Paris Saint-Germain
    information fournie par So Foot 16.10.2025 23:01 

    Le Paris Saint-Germain est déjà en grand danger dans cette campagne de Ligue des champions. Reparti bredouille de Wolfsburg, le PSG s'est de nouveau incliné ce jeudi soir, cette fois face au Real Madrid (1-2). Dotées d'un calendrier particulièrement relevé, les ... Lire la suite

  • Corinne Diacre : « Mon caractère, je l’ai et je le garderai toujours »
    Corinne Diacre : « Mon caractère, je l’ai et je le garderai toujours »
    information fournie par So Foot 16.10.2025 22:38 

    Débarquée à la tête des Marseillaises, Corinne Diacre va diriger ce samedi face au Paris FC son premier match de championnat depuis 12 ans. Remise en question, Waddle, ambitions pour le club et jardinage : aucun sujet n’a été éludé par l’ancienne sélectionneuse ... Lire la suite

L'offre BoursoBank