Jean-Michel Aulas veut rester à la FFF même s’il est élu maire de Lyon

Et le cumul des mandats, dans tout ça ?

Candidat (presque) déclaré à la mairie de Lyon lors des prochaines élections municipales, Jean-Michel Aulas ne souhaite pas pour autant abandonner tout rôle dans le football français . Vice-président de la FFF et patron de la Ligue professionnelle féminine, l’ancien président de l’OL compte bien conserver cette double casquette s’il est élu. Les statuts de la Fédération ne prévoient en effet pas un tel cas de figure, où l’un de ses dirigeants serait également maire d’une grande ville.…

TB pour SOFOOT.com