 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jean-Michel Aulas se noie dans un débat sur les groupes violents dans les tribunes lyonnaises
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 09:27

Jean-Michel Aulas se noie dans un débat sur les groupes violents dans les tribunes lyonnaises

Jean-Michel Aulas se noie dans un débat sur les groupes violents dans les tribunes lyonnaises

La question qui fâche. À deux semaines et demi d’une premier tour des élections municipales, les différents candidats à la mairie de Lyon ont échangé ce mardi soir, lors d’un débat organisé par BFMTV. Favori des sondages, qui lui donnent 43% des intentions de vote, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur sa gestion des groupes de supporters violents du temps où il était président de l’OL.

"Il y a toujours eu du ménage": Jean-Michel Aulas, candidat Cœur Lyonnais à la mairie de Lyon, réfute la présence de groupes violents au sein des supporters de l'OL pic.twitter.com/eBxpG2cSjN…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank