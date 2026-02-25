Jean-Michel Aulas se noie dans un débat sur les groupes violents dans les tribunes lyonnaises

Jean-Michel Aulas se noie dans un débat sur les groupes violents dans les tribunes lyonnaises

La question qui fâche. À deux semaines et demi d’une premier tour des élections municipales, les différents candidats à la mairie de Lyon ont échangé ce mardi soir, lors d’un débat organisé par BFMTV. Favori des sondages, qui lui donnent 43% des intentions de vote, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur sa gestion des groupes de supporters violents du temps où il était président de l’OL.

"Il y a toujours eu du ménage": Jean-Michel Aulas, candidat Cœur Lyonnais à la mairie de Lyon, réfute la présence de groupes violents au sein des supporters de l'OL pic.twitter.com/eBxpG2cSjN…

CMF pour SOFOOT.com