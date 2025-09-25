Jean-Michel Aulas officialise sa candidature à la mairie de Lyon
Surprise !
Il avait quelque peu vendu la mèche au début du mois, c’est désormais officiel : Jean-Michel Aulas est candidat à la mairie de Lyon pour les législatives de 2026 . L’ancien président de l’OL l’a annoncé par le biais d’un courrier adressé aux habitants de la ville, dans laquelle il présente son mouvement, « Cœur Lyonnais ».…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
