 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jean-Michel Aulas officialise sa candidature à la mairie de Lyon
information fournie par So Foot 25/09/2025 à 09:28

Jean-Michel Aulas officialise sa candidature à la mairie de Lyon

Jean-Michel Aulas officialise sa candidature à la mairie de Lyon

Surprise !

Il avait quelque peu vendu la mèche au début du mois, c’est désormais officiel : Jean-Michel Aulas est candidat à la mairie de Lyon pour les législatives de 2026 . L’ancien président de l’OL l’a annoncé par le biais d’un courrier adressé aux habitants de la ville, dans laquelle il présente son mouvement, « Cœur Lyonnais ».…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dante devient le joueur de champ le plus âgé à disputer un match de Ligue Europa
    Dante devient le joueur de champ le plus âgé à disputer un match de Ligue Europa
    information fournie par So Foot 25.09.2025 09:51 

    41 ans et encore toutes ses dents. Dans une rencontre disputée sous haute tension après notamment l’arrestation d’une centaine d’ultra romains la veille, l’OGC Nice a débuté sa saison européenne comme elle avait achevé la dernière : par une défaite. Un match qui ... Lire la suite

  • Achraf Hakimi donne sa version des faits dans l’affaire de viol
    Achraf Hakimi donne sa version des faits dans l’affaire de viol
    information fournie par So Foot 24.09.2025 23:58 

    Achraf Hakimi est visé par une enquête pour viol, remontant à février 2023, mais il continue de contester les faits. Dans une interview accordée à l’émission « Clique », sur Canal+, diffusée en intégralité ce jeudi, le latéral du Paris Saint-Germain persiste et ... Lire la suite

  • Trois buts et trois points pour Julián Alvarez contre le Rayo
    Trois buts et trois points pour Julián Alvarez contre le Rayo
    information fournie par So Foot 24.09.2025 23:34 

    Atlético 3-2 Rayo Vallecano Buts : Alvarez (15 e , 80 e , 88 e ) pour les Colchoneros // Chavarria (45 e +1), García (78 e ) pour les Franjirrojos Atlético et Rayo, ça rime avec show.… EL pour SOFOOT.com

  • Lille-Europe, quai des favoris
    Lille-Europe, quai des favoris
    information fournie par So Foot 24.09.2025 23:27 

    À l’aube d’entamer une troisième campagne européenne consécutive, ce jeudi face au SK Brann (18h45), le LOSC doit se montrer à la hauteur de ses ambitions cette saison en Ligue Europa. Celles d’une écurie nordiste qui, malgré un mercato agité, s’impose désormais ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank