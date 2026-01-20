Jean-Michel Aulas débouté par la justice après sa plainte contre le média Rue89Lyon

1-0 pour la presse. Le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé ce mardi le média indépendant Rue89Lyon, poursuivi en diffamation par Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre . L’ancien président de l’OL et son rejeton devront verser 3 369 euros aux journalistes pour rembourser leurs frais de justice.

En cause, une enquête publiée en novembre 2023 et intitulée « La famille Aulas s’envole en jet privé vers des paradis fiscaux » : l’article s’intéresse à Embassair, une société anonyme qui exploite un terminal de luxe réservé aux jets privés à Miami et dont Aulas est l’un des cofondateurs. Concrètement, les auteurs avancent qu’Embassair est le fruit d’une succession de « sociétés offshore imbriquées façon poupées russes » , administrées depuis le Luxembourg.…

CMF pour SOFOOT.com