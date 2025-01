Jean-Marie Le Pen, le foot comme biais idéologique

Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans. La figure de l'extrême droite française s'est parfois invitée sur le terrain du foot pour faire passer ses messages racistes et xénophobes. Jusqu'à faire réagir certains joueurs de l'équipe de France.

En 1996, Le Pen attaque et Deschamps répond

Au lendemain de la qualification aux tirs au but des Bleus face au Pays-Bas lors de l’Euro 1996, Jean-Marie Le Pen n’a pas fait la fête comme tout le monde. En réalité, il s’invite au journal de 20 heures de France 2 pour expliquer qu’il trouve cela « artificiel de faire venir des joueurs de l’étranger et de les baptiser équipe de France » . Pas rassasié, il enchaîne en critiquant le choix de certains joueurs de ne pas chanter l’hymne national : « Je constate que la plupart des joueurs de l’équipe de France ne le chante pas, ou même ne le savent pas. » Quelques jours plus tard, le président du Front national avait fait une liste de joueurs des Bleus qui, selon lui, ne représentaient pas la France : « Loko Congolais né en France, Zidane Algérien né en France, Madar Tunisien né en France, Djorkaeff Arménien né en France… » Le monsieur avait juste oublié le principe du droit du sol, et a même réussi à pousser le capitaine Didier Deschamps à sortir de sa réserve avec une réponse simple, mais efficace : « Le Pen dit n´importe quoi. »

2002 : Les Bleus ont la haine du Front

Aux aurores d’un Mondial raté, des Bleus champions en titre s’expriment sur un terrain politique miné par le passage surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour de la Présidentielle 2002. Zizou avait usé de sa vista pour appeler, avant même ce séisme, à voter contre « un parti qui ne correspond pas du tout aux valeurs de la France » . Une réaction mise en commun lors de l’entre-deux-tours, via un communiqué signé du capitaine Marcel Desailly dénonçant « des attitudes dangereuses pour la démocratie comme pour les libertés » , et condamnant « les notions résurgentes d’exclusion et de racisme » . Les barrages, ça réussit généralement aux Bleus.…

Par Rayane Amarsy et Théo Juvenet pour SOFOOT.com