Mélenchon chez Hanouna. L'affiche était belle. Le tribun et le trublion. Le député et leader de LFI, intellectuel au ton parfois professoral, et le présentateur et amuseur au style décomplexé. Un débat forcément hanounesque, parfois inaudible.

Les deux phénomènes médiatiques, le bretteur de génie et l'animateur multiservice, auront d'abord consommé leur amour aux yeux et sus de tous. Une loge, deux hommes. Le premier confiant sa « grande tendresse » pour l'homme Mélenchon, le second flattant l'élégance de son nouvel ami Cyril. Un deux-en scène ravissant où on se flatte, se renifle, avant une mise en bouche spectaculaire. « Je hais le fait que le service public ait installé l'idée qu'il n'y ait plus en France que deux manières de détester les musulmans », déclame un Jean-Luc Mélenchon outragé. Et d'allumer un habile contre-feu médiatique au débat tenu simultanément sur France 2 entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen.

Gérald Darmanin : « Je vous trouve un peu molle, Madame Le Pen »

Ni-ni chez Baba

Premier round : le projet de loi sur le séparatisme ouvre le bal des offenses. « Arrêtez, jeune homme ! », « regardez votre vilain visage », « de quoi, vous parlez, ma pauvre ? ». Jean-Luc Mélenchon, très en forme, tentera ainsi, en première partie d'émission, d'expliquer son fait à la partie droite du plateau.

