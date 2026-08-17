Jean-Louis Leca furieux contre l'arbitrage face au PSG

Tu peux quitter la Corse, mais la Corse ne te quitte pas. Désormais directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca n’a pas franchement goûté à l’arbitrage du Trophée des champions face au PSG, pourtant remporté par les Sang et Or (1-0), à Bollaert. Quelques minutes après le carton rouge adressé à Kyllian Antonio pour un geste mal maîtrisé sur Maghnes Akliouche, l’ancien gardien de but a raccompagné l’arbitre central Jérémie Pignard jusqu’aux vestiaires tout en lui adressant quelques mots doux : « L’intensité, l’intensité, ouais… Vous avez le don de tuer un match ! Non, il n’y a pas jaune ! »

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EL pour SOFOOT.com