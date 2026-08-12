Un gardien pète un câble au Mexique
Verratti n’a qu’à bien se tenir. Dans la nuit de mardi à mercredi, Nahuel Guzman, gardien des Tigres UANL, qui affrontaient les Vancouver Whitecaps en Leagues Cup, a été exclu pour avoir poussé l’arbitre du match Ivan Bartón. Dans le temps additionnel, le portier s’empresse de jouer vite un coup-franc au milieu de terrain, sans regarder qui est autour de lui. Lorsque l’arbitre s’approche du ballon qu’il s’apprête à tirer, l’Argentin le pousse en pensant avoir affaire à un adversaire.
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AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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