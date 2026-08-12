Tielemans envoie une balle perdue à Aston Villa

Embrouille à la villa. Après sa Coupe du monde réussie, Youri Tielemans a signé à Manchester United cet été. L’international belge, désormais chez les Diables rouges en club comme en sélection, a quitté Aston Villa où il évoluait depuis trois saisons. « Je suis extrêmement reconnaissant envers Aston Villa. Je leur dois tout. C’est un grand club, nous avons accompli des choses extraordinaires ensemble, et ils m’ont permis de retrouver mon meilleur niveau » , a avoué le récent vainqueur de la Ligue Europa dans des propos rapportés par la BBC.

« Il y a des clubs au-dessus de Villa, et Manchester United en fait partie. »

Les supporters de Villa se préparaient à applaudir leur ancien joueur pour cette déclaration. C’était compter sans ces mots suivants prononcés par Tielemans : « Il y a des clubs au-dessus de Villa, et Manchester United en fait partie.» En réaction à ce constat, plusieurs fans d’Aston Villa ont déclaré sur les réseaux sociaux ne pas comprendre cette déclaration, affirmant qu’elle ne servait à rien. D’autres, plus virulents, ont annoncé qu’ils hueront Youri Tielemans lors de son retour à Villa Park avec Manchester United le week-end du 16 janvier 2027. …

MBC pour SOFOOT.com