Jean-Kévin Augustin retrouve le chemin des filets
Enfin un parisien qui met des buts.
Il y a un an, on avait laissé Jean-Kévin Augustin du côté du Motor Lublin, petit club d’Ekstraklasa qui a continué dans les anciens de Ligue 1 avec la signature de Rony Lopes. Cinq petits matchs pour un but, avant de connaître une nouvelle année sans club. Une situation instable qu’il connaît depuis bien trop longtemps, et qu’il espérait effacer avec un retour en Suisse, direction Yverdon-Sport.…
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