« Je t'aime, petit » : l'hommage de Leandro Paredes à Lionel Messi
Un dur au grand cœur. Alors que Leo Messi a annoncé arrêter la sélection argentine, son coéquipier Leandro Paredes, qui vient d’être suspendu 10 matchs par la FIFA après son coup de sang en finale du Mondial, lui a dédié un post Instagram pour lui rendre hommage : « Je pensais que j’étais prêt à recevoir cette nouvelle mais ce n’était clairement pas le cas. »
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