« Je suis un peu en colère » : Le bourreau de Manchester United était aussi un fan
Le comble de la soirée.
Manchester United continue de creuser. Éjectés dès le deuxième tour de la Coupe de la Ligue par Grimsby Town (2-2, 12-11 TAB), pensionnaire de quatrième division, les Red Devils ont vécu l’une des soirées les plus embarrassantes de leur histoire récente (et c’est peu dire). Menés 2-0 dès la demi-heure de jeu , sauvés in extremis par Maguire dans les dernières minutes, ils ont fini par sombrer lors d’une interminable séance de tirs au but.…
TA pour SOFOOT.com
