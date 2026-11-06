Argentine : De Paul s’indigne après l’attaque contre des femmes trans dans le quartier de Palermo, à Buenos Aires

Pas un mot de sa part, mais deux stories. Rodrigo De Paul a relayé sur Instagram deux vidéos pour dénoncer les violences faites aux femmes et à la communauté LGBTQIA+ , dont une rappelant qu’octobre a été le pire mois de l’année en Argentine pour les féminicides (43 victimes recensées). Le milieu de l’Inter Miami réagit ainsi à l’attaque transphobe survenue dans le quartier de Palermo, à Buenos Aires.

Sa femme, Tini Stoessel, plus frontale

Sa compagne, la chanteuse Tini Stoessel, a été bien plus directe sur son Instagram : « Ils sont sortis chasser des personnes trans dans les bois de Palermo. Les chasser. » Elle poursuit : « Qu’il est douloureux que ce soit encore une lutte de pouvoir exister. » Non retenu par Lionel Scaloni pour les amicaux de novembre face à l’Uruguay et au Costa Rica, De Paul se mue en relayeur de cette noble cause.…

LT pour SOFOOT.com