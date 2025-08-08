Ethan Nwaneri signe un CDI à Arsenal
Liés jusqu’à la mort.
Chaque maman poule protège son petit poussin et Arsenal fait la même chose avec ses jeunes prodiges. Après avoir prolongé le contrat de Myles Lewis-Skelly en juin, les Gunners ont fait signer un contrat longue durée à Ethan Nwaneri . L’ailier de 18 ans a-t-il seulement été mis au courant ? On l’espère du moins puisque le club n’a mentionné aucune date de fin de son contrat, que ce soit dans son communiqué ou sur ses réseaux sociaux.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
