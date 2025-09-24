 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
« Je suis allé trop loin », Wayne Rooney se confie sur son alcoolisme
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 21:04

« Je suis allé trop loin », Wayne Rooney se confie sur son alcoolisme

« Je suis allé trop loin », Wayne Rooney se confie sur son alcoolisme

Le théâtre des cauchemars.

C’est désormais connu, car Wayne Rooney a levé le voile depuis quelques années sur ses anciens problèmes d’alcoolisme, mais ses prises de parole sur le sujet sont toujours aussi poignantes . Dans le podcast de son ami Rio Ferdinand, publié ce mercredi, il a de nouveau évoqué ses vieux démons, sans aucun tabou.…

EL pour SOFOOT.com

