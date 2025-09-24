« Je suis allé trop loin », Wayne Rooney se confie sur son alcoolisme
Le théâtre des cauchemars.
C’est désormais connu, car Wayne Rooney a levé le voile depuis quelques années sur ses anciens problèmes d’alcoolisme, mais ses prises de parole sur le sujet sont toujours aussi poignantes . Dans le podcast de son ami Rio Ferdinand, publié ce mercredi, il a de nouveau évoqué ses vieux démons, sans aucun tabou.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer