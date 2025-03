information fournie par So Foot • 14/03/2025 à 18:00

« Je préfère mourir avant de voir le PSG gagner la Ligue des champions »

Le PSG de Luis Enrique a séduit l’Europe par sa double confrontation face à Liverpool, avec une équipe travailleuse, talentueuse et délestée de ses stars encombrantes. Avant le Classique dimanche, des amoureux de l’OM racontent comment ils ont vécu cette semaine, entre détestation du rival et questionnement sur leur propre supporterisme.

« Ho, tu vas me gonfler longtemps… Laisse tomber. » Christian Cataldo, le responsable emblématique des Dodger’s, n’avait pas vraiment envie de causer du Paris Saint-Germain ou de la rivalité entre le club de la capitale et l’OM à quelques jours du déplacement de son équipe préférée au Parc des Princes. En toute logique, il fait partie de ces supporters marseillais qui sont incapables de vibrer ou de prendre du plaisir devant un match du PSG sur la scène européenne. Ils sont plusieurs à se rassembler, virtuellement, les soirs de Ligue des champions sous la bannière du « FC Procuration », avec l’espoir de pouvoir se moquer de l’ennemi juré. Ils ont été servis depuis le début de l’ère QSI, entre les remontadas en pagaille, les conflits dans le vestiaire, des guerres de stars et, au bout, une incapacité à mettre la main sur le graal, la coupe aux grandes oreilles, pour succéder à ceux qui resteront « à jamais les premiers » depuis 1993.

La confusion des sentiments devant un match de foot

Pour eux, la semaine n’a pas bien commencé. Ils auraient préféré célébrer le raté de Désiré Doué face à Alisson plutôt que de voir les Parisiens s’offrir Liverpool et un quart de finale dans la liesse à Anfield. L’équipe de Luis Enrique a séduit l’Europe lors de la double confrontation, laissant les différents observateurs et même leurs adversaires anglais la couvrir de compliments. Les amoureux de l’OM mettent leur club au-dessus de tout le reste, mais comment vivent-ils ces rencontres en milieu de semaine ? Peuvent-ils se surprendre à prendre du plaisir devant le rival ? Basile Bilo, un membre actif de la communauté marseillaise sur X, « ne prend que du plaisir en voyant Paris perdre ». Un sacre parisien en Ligue des champions ? « Je préfère mourir avant » , confie-t-il en rigolant, tout en admettant son affection pour le meilleur buteur du championnat : « Dembélé, c’est un joueur que j’apprécie. Voir ce genre de joueur réussir cette saison, dans un sens, ça me

Par Rayane Amarsy et Célien Vauthier pour SOFOOT.com