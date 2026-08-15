« Je passe ma visite médicale et tout s'arrête » : Mateta revient sur son transfert avorté au Milan

Jean-Phi sans scène. L’hiver dernier, Jean-Philippe Mateta aurait pu devenir un joueur de l’AC Milan, devenir le meilleur pote de Christopher Nkunku, devenir un buteur attitré du club italien, ne pas anticiper l’arrivée de Gonçalo Ramos en Italie, ne pas remporter la Ligue Conférence et ne pas devenir un des joueurs les plus marquants de l’histoire récente de Crystal Palace. Si toutes ces choses ne se sont pas produites lors des huit derniers mois, c’est parce que Jean-Philippe Mateta est resté à Londres. Et si Jean-Philippe Mateta est resté à Londres, c’est parce que sa visite médicale n’a pas convaincu les dirigeants du Milan .

« Je passe ma visite médicale et tout s’arrête »

L’ancien attaquant de Châteauroux traînait en effet une grosse douleur au genou. Il raconte cet épisode dans le documentaire Strikers , diffusé sur Canal + ce dimanche : « Je passe ma visite médicale et tout s’arrête. Mon genou, c’est plus sérieux qu’on me le disait, en fait. […] Sur le moment, je suis en mode « C’est chaud. » Je ne savais pas que ça pouvait être à ce point là important. » …

UL pour SOFOOT.com