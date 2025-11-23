 Aller au contenu principal
« Je ne sais pas où est sa limite » : la révélation Abdelhamid Aït Boudlal à Rennes
information fournie par So Foot 23/11/2025 à 11:39

À Rennes, les jeunes talents ne sortent pas tous du centre de formation.

Lui s’appelle Abdelhamid Aït Boudlal, il a 19 ans et il est arrivé de l’Académie Mohamed VI du Maroc à l’été 2024. Loïc Désiré glissait il y a quelques mois qu’il serait la surprise de la saison, ce défenseur que l’on ne cessait d’annoncer prometteur la saison dernière, sans le voir encore arriver en Ligue 1, et finalement prêté à Amiens à l’échelon inférieur pour six mois.…

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
