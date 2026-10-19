 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Je n'ai pas peur » : Luis Enrique préfère se concentrer sur le football plutôt que sur les manifestations
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 15:36

Ajouter Boursorama à vos sources

« Je n'ai pas peur » : Luis Enrique préfère se concentrer sur le football plutôt que sur les manifestations

« Je n'ai pas peur » : Luis Enrique préfère se concentrer sur le football plutôt que sur les manifestations

On pouvait s’y attendre. Après un week-end plus que mouvementé à Paris, Luis Enrique a été questionné, en conférence de presse, sur les manifestations . Et à la veille d’un choc au sommet entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, l’entraîneur espagnol a préféré évoquer ce qu’il sait faire de mieux : orchestrer une partie de football. « Je ne suis personne pour parler de ce sujet, je suis ici pour parler football » , a-t-il clamé. J’ai mes propres convictions mais je ne pas être la bonne personne pour en parler. »

« Il faut que nous restions concentrés sur notre match »

Face à une situation qui ne lui « fait pas peur » l’a quand même poussé à esquisser un message d’apaisement : « Nous n’aimons bien sûr pas ce type de violence, mais c’est la société. Au sujet des manifestations, c’est un combat, mais dans notre cas, il faut que nous restions concentrés sur notre match. »

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manchester City perd un de ses offensifs pour « probablement huit semaines »
    Manchester City perd un de ses offensifs pour « probablement huit semaines »
    information fournie par So Foot 19.10.2026 16:14 

    Ça tombe mal. Après avoir promené Nuno Mendes mais galéré à la finition lors de la défaite de Manchester City contre Paris, mercredi dernier (4-2), Antoine Semenyo n’a pas été titularisé ce week-end contre Ipswich . Enzo Maresca lui a préféré Jérémy Doku, que le ... Lire la suite

  • Richarlison accuse Flavio Bolsonaro de lui avoir volé son île privée
    Richarlison accuse Flavio Bolsonaro de lui avoir volé son île privée
    information fournie par So Foot 19.10.2026 16:10 

    Un acquis à défendre comme un autre. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant mis au placard par Roberto De Zerbi à Tottenham, Richarlison, a invectivé Flavio Bolsonaro , candidat à la présidentielle brésilienne et fils de Jair Bolsonaro, dans une affaire d’île privée ... Lire la suite

  • Thierry Henry animera la soirée de l'année
    Thierry Henry animera la soirée de l'année
    information fournie par So Foot 19.10.2026 15:53 

    Dispo pour les mariages, les enterrements, les bar-mitsvah et les EVG ? À une semaine de la 70 e édition, le GO de la cérémonie du Ballon d’or a été désigné : Thierry Henry . Un choix naturel au vu du glorieux passif qui unit l’ancien de la Juventus et la capitale ... Lire la suite

  • Vitinha s'occupe du cas Lamine Yamal avant PSG-Barça
    Vitinha s'occupe du cas Lamine Yamal avant PSG-Barça
    information fournie par So Foot 19.10.2026 15:18 

    Pas de trashtalk pour Vitinha . Le milieu de terrain portugais était présent en conférence de presse à la veille de PSG-Barça et il n’a pas échappé aux sollicitations de la presse sur Lamine Yamal, principale arme offensive du club catalan et auteur d’un début ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank