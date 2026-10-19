« Je n'ai pas peur » : Luis Enrique préfère se concentrer sur le football plutôt que sur les manifestations

« Je n'ai pas peur » : Luis Enrique préfère se concentrer sur le football plutôt que sur les manifestations

On pouvait s’y attendre. Après un week-end plus que mouvementé à Paris, Luis Enrique a été questionné, en conférence de presse, sur les manifestations . Et à la veille d’un choc au sommet entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, l’entraîneur espagnol a préféré évoquer ce qu’il sait faire de mieux : orchestrer une partie de football. « Je ne suis personne pour parler de ce sujet, je suis ici pour parler football » , a-t-il clamé. J’ai mes propres convictions mais je ne pas être la bonne personne pour en parler. »

« Il faut que nous restions concentrés sur notre match »

Face à une situation qui ne lui « fait pas peur » l’a quand même poussé à esquisser un message d’apaisement : « Nous n’aimons bien sûr pas ce type de violence, mais c’est la société. Au sujet des manifestations, c’est un combat, mais dans notre cas, il faut que nous restions concentrés sur notre match. » …

AC pour SOFOOT.com