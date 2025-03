information fournie par So Foot • 28/03/2025 à 17:47

« Je fais partie des dix meilleures attaquants du monde » : Marcus Thuram évoque son niveau actuel

Il est bon et il le sait.

Avec 16 buts et 4 passes décisives en 38 matchs, Marcus Thuram réalise la meilleure saison de sa carrière. En quête d’un second sacre consécutif en Serie A et toujours en lice pour les quarts de finale de Ligue des champions, l’attaquant de l’Inter Milan a su faire taire les critiques. Une saison au top niveau qui lui permet de s’immiscer parmi le gratin à son poste , un statut qu’il revendique en personne.…

QT pour SOFOOT.com